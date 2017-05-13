تحقيقات في فولكسفاجن بتهمة الخيانة



تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017 براونشفايج (د ب أ) أعلن الادعاء العام الألماني أمس إجراء تحقيقات داخل مجلس تمثيل العمال في شركة «فولكسفاجن» الألمانية بتهمة خيانة الثقة فيما يتعلق ببدلات التمثيل. ولم تعلن السلطات عن المتهمين بسبب سير التحقيقات. وبحسب تقرير لصحيفة «براونشفايجر تسايتونج» الألمانية، فإنه تم فتح التحقيق بناء على بلاغ يتعلق بمخصصات مالية مرتفعة لرئيس مجلس تمثيل العمال، بيرند أوسترلوه. وذكرت مصادر من مجلس تمثيل العمال «أن التصنيف الوظيفي لرئيس مجلس تمثيل العمال بيرند أوسترلوه سليم. سيجرى توضيح مدى التزام الشركة بالقواعد للمحققين».