أميركا والصين تبرمان اتفاقات بشأن لحم الأبقار والخدمات المالية

واشنطن، بكين (رويترز)

قال وزير التجارة الأميركي ولبور روس إن الولايات المتحدة والصين ستتوسعان في تجارة لحم الأبقار والدجاج وتفتحان الباب أكثر أمام الشركات المالية في إطار خطة لتقليص العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة مع بكين.

وهذه الاتفاقات أول نتيجة ملموسة لمحادثات تجارية تستمر 100 يوم. وكانت هذه المحادثات بدأت الشهر الماضي بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في فلوريدا.

واتفق البلدان على أن تسمح الصين باستيراد لحم الأبقار من الولايات المتحدة بحلول 16 يوليو على أقصى تقدير.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستصدر بحلول ذلك الموعد قاعدة مقترحة للسماح بدخول الدواجن المطهية الصينية إلى الأسواق الأميركية حسبما أبلغ روس الصحفيين.

ووافقت الصين أيضاً على إصدار لوائح توجيهية بحلول ذلك الموعد للسماح بخدمات بطاقات الدفع المملوكة أميركياً «ببدء عملية طلب الترخيص» في قطاع تحتكره منظومة يونيون باي الصينية بشكل شبه تام، وسيكون بوسع الشركات الأجنبية في الصين تقديم خدمات التصنيف الائتماني.

وقال تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني أمس «نعتقد أن التعاون الاقتصادي الصيني الأميركي هو صيحة العصر، سنواصل المضي قدماً».