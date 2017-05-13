ألمانيا قلقة من سباق خفض الضرائب في دول «السبعة الكبار»

باري (د ب أ)

أعرب وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله عن قلقه من خوض سباق خفض ضريبي بين الدول الاقتصادية الكبرى لخفض الأعباء عن الشركات، معرباً عن أمله في الاتفاق على سياسة مشتركة في هذا الشأن.

وفي إشارة إلى خطط الحكومة الأميركية لإصلاح ضرائب الشركات قال شويبله أمس في مدينة باري الإيطالية قبيل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى «أعتقد أننا متوافقون على نحو جيد تماما مع نظامنا لضرائب الشركات في ألمانيا وأوروبا». وذكر شويبله أنه تساوره مخاوف باستمرار من أن تتحول مساعي خفض الأعباء عن الشركات إلى سباق خفض ضريبي بين الدول الاقتصادية الكبرى، وقال «لكن كفة الأمل نحو التوصل إلى حلول جيدة راجحة دائما عندي». تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعتزم أيضا خفض الضرائب على الشركات لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي، وذلك على ضوء خروجها من الاتحاد الأوروبي.