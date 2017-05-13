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المنطقة تستعد لمرحلة جديدة من التألق والجاذبية

تطوير جنوب «ياس».. نقلة نوعيــة تعزز مكـانة الجزيـرة على الخارطة السياحـية
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تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

رغم ما وصلت إليه من مكانة عالمية مرموقة، كوجهة سياحية متكاملة، إلا أنها لن تقف عند هذا الحد من الإنجازات، فجزيرة ياس، تستمر في التألق وإضافة الجديد، لترسم مستقبلها بمشاريع مبتكرة ستعزز من مكانتها، وتجعلها وجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم.

فمع إعلان «ميرال»، مؤخراً، خطة تطوير القسم الجنوبي لجزيرة ياس بقيمة استثمارية تبلغ 12 مليار درهم، تدخل الجزيرة إلى مرحلة جديدة، ستسهم عند إنجازها، في تعزيز التنوع السياحي لإمارة أبوظبي، وزيادة حصة السياحة الترفيهية، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على تحريك العجلة الاقتصادية الوطنية.

فالجزيرة ستشهد زيادة ملحوظة في عدد زوارها خلال الأعوام القليلة المقبلة، من مختلف الأسواق، سواء المحلية والخليجية، أو الأجنبية، فهي ستجذب السياحة العائلية بشكل رئيس لما توفره من خيارات متنوعة للعائلات، وسياح الأعمال والفعاليات والمؤتمرات، إلى جانب أنها وجهة محببة لسكان الدولة وللقاطنين على أرضها.

واستقطبت جزيرة ياس خلال العام الماضي ملايين الزوار القادمين للجزيرة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، حيث وصلت نسبة الزوار القادمين من داخل الدولة إلى 70%، بينما كانت نسبة الزوار من الخارج 30%.

الخطة التطويرية الجديدة للمنطقة الجنوبية للجزيرة، تتميز بالتنوع، حيث تجمع 3 أنواع مهمة من السياحة، وهي الترفيه والأعمال والفعاليات، فهي تتضمن إنشاء ثلاث مناطق مميزة، تشمل «ياس باي»، وهي منطقة ترفيه على الواجهة البحرية، ومنطقة الإعلام لتكون مقر هيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي (توفور 54)، ومنطقة «ريزيدنسز»، التي تحتوي على مجمع سكني حضاري، يقدم نمطاً متكاملاً للحياة على جزيرة ياس. ... المزيد
     
 

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