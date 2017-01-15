«الهلال» توزع 2700 سلة غذائية في باب المندب

عدن (وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أعمالها الإغاثية والإنسانية في اليمن، بتقديم مزيد من المساعدات الغذائية للأسر في منطقة باب المندب التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وفي هذا الشأن، وزع فريق تابع لهيئة الهلال الأحمر أول أمس 2700 سلة كمساعدات غذائية على سكان منطقة باب المندب في إطار جهود الهلال للوصول إلى المناطق اليمنية الفقيرة ودعمها، وتحسين أوضاع سكانها المعيشية والإنسانية.

وأكد الفريق أن عمليات التوزيع تمت بموجب آلية عمل تتبعها هيئة الهلال الأحمر لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها، والتي تشكل دعماً مهماً بالنسبة للأسر المحتاجة في منطقة باب المندب.

من جانبهم، أعرب سكان منطقة باب المندب عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لمواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية التي جاءت في وقتها والوقوف إلى جانبهم في تلك الظروف نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وعبر مسؤولو المنطقة عن تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية وفريق عملها الموجود على الأرض اليمنية، والذي يبذل جهوداً كبيرة لتقديم العون والمساعدة للفئات المحتاجة في مختلف المناطق اليمنية، مؤكدين أن ذلك ليس جديداً على إمارات الخير والعطاء التي تمد أيادي الخير والسلام لجميع المحتاجين حول العالم دون تفرقة بسبب جنس أو لون أو دين أو عرق.