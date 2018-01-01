جولدوني.. شكسبير إيطاليا الساخر

هويدا الحسن (العين)
لقّبه فيلسوف فرنسا الساخر فولتير بموليير الإيطالي، وأطلق عليه نقّاد عصره لقب شكسبير إيطاليا، إنه الكاتب المسرحي الإيطالي الشهير «كارلو أوزفالدو جولدوني» الذي أعاد إحياء ما أٌطْلِقَ عليه بعد ذلك بالملهاة الإيطالية الحديثة.
ولد جولدوني بمدينة البندقية في 25 فبراير 1707 وتوفي بمدينة باريس 6 فبراير 1793، وعلى الرغم من تلقيه تعليماً دينياً في مراحل حياته المبكرة إلا أنه ورث عشق المسرح عن جده لأبيه الذي أقام مسرحاً خاصاً في فيلته لاستضافة الفنانين الهواة، وتقديم عروض قصيرة إلى جانب قراءات لكتب وروايات مختلفة.
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تبنى جولدوني مهمة إعادة الحياة للكوميديا المرتجلة التي كانت قد فقدت بريقها، ووصلت إلى مرحلة سيئة من الإسفاف والابتذال، حتى أصبح العمل المسرحي الكوميدي في منزلة أقل من العمل التراجيدي، فعمل على تخليصها من عناصر الأقنعة والموسيقى والأغاني التي كانت تطغي في الأغلب على عنصر الدراما، واستبدلها بالاهتمام برسم الشخصيات وتحليلها نفسياً من خلال كتابة حوارات قوية وعميقة تعبر عن مكنون الشخصية في إطار ساخر، يستند إلى نص أدبي وليس مجرد حدوتة يقوم الممثلون خلالها بالارتجال كما كان سائداً في الملهاة قديما. وقد ظهر الجزء الأول من نصوصه الكوميدية عام 1748، فكان بمثابة عودة إلى النص المسرحي المدوّن. وقد ترك جولدوني أكثر من مائة وخمسين نصاً مسرحياً، تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا والأوبرا، بالإضافة إلى عدد ضخم من الأغاني والأعمال الأدبية التي تتضمن مذكراته.
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وكانت مذكراته قد نشرت أثناء حياته باللغة الفرنسية، كذلك نشرت أعماله المسرحية الكاملة في أربعة وأربعين جزءاً. ومن أشهر أعماله: «أسرة جامع الأنتيكات»، «الأرملة الماكرة»، «الفتاة الشريفة»، «المرأة العجيبة»، «النساء الغيورات»، «صاحبة الفندق»، «العشاق» وغيرها من أعماله التي أصبح بعضها جزءاً من التراث الأدبي الإنساني.