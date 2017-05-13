«تنظيم الاتصالات» تطلق 4 تحذيرات لحماية الحسابات الإلكترونية

حاتم فاروق (أبوظبي)

أطلق فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أربعة تحذيرات إلكترونية لحماية حسابات مستخدمي شبكات الإنترنت في الدولة، تقدمها ازدياد ملفات PDF الخبيثة، والتصيد الاحتيالي، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ هجمات إلكترونية مُستهدفة، وأخيراً استغلال الصلاحيات من قبل عملاء ومستخدمي الشبكة الوطنية.

وكشف الفريق الوطني لطوارئ الحاسب الآلي، عن نمو الهجمات التي تستهدف جوانب الضعف في ملفات PDF بشكل هائل، والتي يتم عن طريقها دس فيروسات معطلة للأمان ضمن ملفات الـ PDF، ومن ثم إرسالها للشخص المستهدف، فيما يتم تفعيل فيروس معطل للأمان عندما يقوم الشخص المستهدف بفتح الملف لقراءته حيث يقوم الفيروس باختراق الـ Adobe Reader ويعطي المهاجم حقوق التحكم الكامل بالنظام.

ودعا الفريق الوطني جمهور العملاء ومستخدمي الشبكة الوطنية إلى عدم فتح ملفات الـ PDF المرسلة من أشخاص مجهولين.

وبخصوص التصيد الاحتيالي، أكد الفريق أن التصيد الاحتيالي يعد أحد صور العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، حيث يدعي المهاجم أنه شخص أو جهة موثوق بها ليتمكن من سرقة المعلومات الخاصة بالأشخاص.