  • السبت 16 شعبان 1438هـ - 13 مايو 2017م

تستهدف الأسواق الخليجية والمحلية والأوروبية

فنادق بأبوظبي تقدم عروضاً خاصة وتتوقع نشاطاً سياحياً
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 13 مايو 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد فنادق أبوظبي للموسم الصيفي، من خلال إطلاق عروض تشجيعية لجذب السياح، والتي تتضمن تخفيضات وعروضاً على الغرف والمرافق والمطاعم، بحسب عاملين في القطاع.

وتوقع هؤلاء أن يستقطب الموسم الصيفي الأسواق المحلية والخليجية والأوروبية، حيث تقوم الفنادق بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالترويج للموسم الصيفي بالخارج وإطلاق عروض مناسبة.

وقال أمين دقاق مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة لمجموعة «روتانا»، إن فنادق روتانا تطلق عروضاً وتخفيضات على أسعار الغرف خلال الموسم الصيفي حيث تبدأ تلك العروض بنهاية الشهر الجاري.

ولفت الى أن المجموعة أطلقت حملة ترويجية قبل نحو 3 أشهر في دول الخليج لاستقطاب هذا السوق المهم خلال الصيف، لافتاً الى أن السوق الخليجي يحل المرتبة الأولى لنزلاء فنادق روتانا في الصيف، لا سيما السعودي، يليه السوق الأوروبي.

وأضاف دقاق أن المجموعة ستقوم خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع هيئات السياحة في الدولة بحملة أخرى في دول الخليج، متوقعا ارتفاع الطلب من السوق الخليجي للموسم الصيفي الحالي، مقارنة بالعام الماضي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 