فنادق بأبوظبي تقدم عروضاً خاصة وتتوقع نشاطاً سياحياً

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد فنادق أبوظبي للموسم الصيفي، من خلال إطلاق عروض تشجيعية لجذب السياح، والتي تتضمن تخفيضات وعروضاً على الغرف والمرافق والمطاعم، بحسب عاملين في القطاع.

وتوقع هؤلاء أن يستقطب الموسم الصيفي الأسواق المحلية والخليجية والأوروبية، حيث تقوم الفنادق بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بالترويج للموسم الصيفي بالخارج وإطلاق عروض مناسبة.

وقال أمين دقاق مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة لمجموعة «روتانا»، إن فنادق روتانا تطلق عروضاً وتخفيضات على أسعار الغرف خلال الموسم الصيفي حيث تبدأ تلك العروض بنهاية الشهر الجاري.

ولفت الى أن المجموعة أطلقت حملة ترويجية قبل نحو 3 أشهر في دول الخليج لاستقطاب هذا السوق المهم خلال الصيف، لافتاً الى أن السوق الخليجي يحل المرتبة الأولى لنزلاء فنادق روتانا في الصيف، لا سيما السعودي، يليه السوق الأوروبي.