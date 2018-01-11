21 يوماً أمام اللاعب لتحديد وجهته الجديدة الجزيرة يخطر اتحاد الكرة بفسخ عقد أحمد خليل «بالتراضي»



تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018 دبي (الاتحاد) تلقى اتحاد الكرة، رسالة رسمية من نادي الجزيرة، مساء أمس، تفيد فسخ عقد النادي مع أحمد خليل مهاجم المنتخب الوطني، بـ«التراضي»، بعد توقيع اللاعب على كافة الأوراق الرسمية التي تفيد انتهاء علاقته بالجزيرة، وبالتالي بات اللاعب «حراً»، يمكنه التوقيع والانتقال لأي ناد جديد، خلال فترة 21 يوما منذ إغلاق باب القيد، كما تنص اللوائح، وأكد مصدر رسمي في اتحاد الكرة أن الجزيرة فسخ عقده مع اللاعب يوم 8 الجاري، ما يعني أنه ضمن الفترة القانونية التي تتيح إعادة تسجيل اللاعب لنادي جديد خلال 21 يوما من إغلاق باب القيد الشتوي، حيث تنص اللوائح على إخطار الاتحاد خلال مدة 6 أيام من تاريخ فسخ العقد بالتراضي، وتفيد المتابعات أن اللاعب بات قريبا من نادي العين، حيث لن يتم قيده إلا وفق قانون سقف الرواتب الجديد وعبر أي من الفئات المعلن عنها سلفا، بحسب مصادر رسمية بلجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، كما لن يكون الانتقال على سبيل الإعارة، لأن اللاعب أصبح حراً، وسينتقل بشكل نهائي لوجهته الجديدة.