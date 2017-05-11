في غرب الموصل.. منازل مفخخة ومــــــــدنيون محاصرون مع أكفانهم

بغداد (أ ف ب)

منازل مفخخة بالمتفجرات بينما قاطنوها في الداخل، وأبواب محكمة الإغلاق لمنع فرار السكان.. هكذا يستعد إرهابيو تنظيم «داعش» الإرهابي، لهجوم القوات العراقية على المدينة القديمة في غرب الموصل، إذ يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية.

وتُضيّق القوات العراقية، التي تخوض معارك شرسة، الخناق على الإرهابيين في المدينة القديمة ذات الشوارع الضيقة، في وقت يتوقع أن يستخدم «داعش» إمكاناته العسكرية كافة.

وأفاد أحد سكان حي «الزنجيلي» في غرب المدينة، رافضاً كشف هويته، أن مقاتلي «داعش» جاؤوا إلى منزلنا وأغلقوا الباب بإحكام، وأعطونا قليلاً من الماء والطعام وقالوا لنا «هذه أكفانكم».

وذكرت امرأة في الثلاثينيات تسكن شرق الموصل، أن إحدى قريباتها، التي تسكن حي «المشاهدة»، أحد الأحياء الشعبية في غرب المدينة، أكدت لها في اتصال، وهي تبكي أن «داعش» صفّدوا أبواب البيت علينا، بعد أن أعطونا كمية من الماء وقطعة قماش أبيض وقالوا لنا «هذا كفنكم».