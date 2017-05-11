برلماني: السراج وحفتر اتفقا على وقف القتال في الجنوب

طرابلس (أ ش أ)
قال عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر اتفقا في لقائهما في أبوظبي على «وقف الحرب في الجنوب»، مشيراً إلى أن السراج ناقش مع حفتر «توحيد المؤسسة العسكرية وانضوائها تحت إشراف القيادة السياسية والعمل على توحيد حرس المنشآت النفطية تحت قيادة موحدة وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي.
وأضاف الشريف في تصريحات صحفية أمس، أن أكثر من 50 نائباً من الداعمين للاتفاق السياسي يمثلون مختلف مناطق ليبيا ناقشوا مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في العاصمة طرابلس الوضع الأمني والعسكري والإنساني في منطقة الجنوب، إلى جانب لقائه مع المشير حفتر الذي جرى الأسبوع الماضي في الإمارات.
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وحول الوضع في الجنوب قال الشريف: «كان الوضع الأمني والعسكري والإنساني في الجنوب على طاولة النقاش في هذا الاجتماع، وقد تحدث أعضاء مجلس النواب باستفاضة عن كل المشكلات والمختنقات التى تسببت في الأزمة الأمنية والخدمية التى يعانيها أهالي الجنوب من إقفال المطارات وتدني الوضع الصحي وانعدام السيولة والاحتراب الداخلي».