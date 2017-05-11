دي ميستورا متفائل: نبحث إقامة «مناطق تهدئة» أخرى في سوريا

عواصم (وكالات)
حذر المبعوث الأممي إلى سوريا من خطر تقسيم يهدد مستقبل هذه البلاد المضطربة، قائلاً إن أولوية شعبها هي وقف الحرب والقتل. وأشار إلى أن مباحثات جارية بشأن إنشاء مناطق أخرى للتهدئة على غرار اتفاق أستانا الخاص بـ«مناطق تخفيف التصعيد»، متحدثاً عن إمكانية البناء على هذا الاتفاق الذي وقعته روسيا وتركيا وإيران، في مفاوضات جنيف المقبلة قبل حلول شهر رمضان الكريم، وكاشفاً اكتمال مفاوضات للإفراج عن سجناء.
من جهته، أعلن يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، أن رعاة اتفاق أستانا الثلاثة أبلغوا المنظمة الدولية أنهم «منفتحون للغاية» مع الأمم المتحدة والشركاء في مجال المساعدات الإنسانية لتطبيق هذا الاتفاق، مستدركاً بالقول «لدينا مليون سؤال ومخاوف لكن أعتقد أننا لا نملك الرفاهية التي يملكها البعض في التعامل بهذه اللامبالاة والقول إن الاتفاق سيفشل. نحتاج أن يكلل الاتفاق بالنجاح».
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وأردف دي ميستورا بالقول إن محادثات أستانا يومي 4 و5 مايو الحالي، حققت أيضاً تقدماً سريعاً بشأن اتفاقات تشمل إطلاق سجناء ونزع الألغام وهما اتفاقان اكتملا تقريباً.
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وقال إيجلاند للصحفيين «التقيت الموقعين الثلاثة على مذكرة أستانا... وقالوا إن علينا الآن الجلوس للتحادث، وسيقررون من سيضبط الأمن والمراقبة مع أخذ آرائنا في الاعتبار».
وأضاف أن أحد الخيارات للمراقبة يقضي بتشكيل قوة من الدول الثلاث وكذلك من «أطراف ثالثة». واورد دي ميستورا في المؤتمر الصحفي نفسه أن الأمم المتحدة «لديها خبرة واسعة» في أعمال مراقبة من هذا القبيل لكنه رفض الخوض في تفاصيل تطبيق الاتفاق. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد مؤخراً رفض بلاده أي دور للأمم المتحدة في مراقبة المناطق المشمولة باتفاق «تخفيف التصعيد» في المناطق الأربع.