منتدى الرياض لمكافحة التطرف ينطلق 21 مايو

الرياض (الاتحاد)
تستعد العاصمة السعودية الرياض لاحتضان فعاليات الدورة الافتتاحية لمنتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب المقرر 21 مايو 2017، بتنظيم من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ورعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وذلك حسب تصريحات الأمين العام لمركز الملك فيصل سعود السرحان.
ويأتي تنظيم المنتدى الذي يحمل شعار «طبيعة التطرف ومستقبل الإرهاب»، في إطار الفعاليات السياسية والعالمية الرفيعة المستوى التي تشهدها الرياض خلال شهر مايو.
|
|
وستتضمن أجندة فعاليات منتدى الرياض 4 جلسات نقاشية، تركز على قضايا الإرهاب التي تواجه العالم في يومنا هذا، واستكشاف الآليات الممكنة التي يمكن من خلالها للدول العمل معاً لإيجاد حلول للتعامل مع آفة الإرهاب التي تمثل إحدى أكثر التحديات إلحاحاً ليس فقط بالنسبة للعالم الإسلامي بل العالم أجمع، وتهدف الجلسات النقاشية الأربع إلى توفير نقاشات متعمقة وواعية حول موضوعات المنتدى الأربعة، وهي التصور المستقبلي للإرهاب والتطرف على شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وعلاقته بالجريمة والفساد، وآليات مواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة .