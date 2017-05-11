مظاهرات في بيروت ترفض تمديد ولاية البرلمان

بيروت (وكالات)

تظاهر العشرات من اللبنانيين في العاصمة اللبنانية بيروت أمس احتجاجا على محاولات لتمديد فترة ولاية البرلمان.

وقد حاول البرلمان اللبناني التصويت الشهر الماضي على تمديد ولايته إلى يونيو العام 2018 من دون إجراء انتخابات، فيما دعا ناشطون وبعض الأحزاب المسيحية إلى تظاهرات لمنع ما اعتبروه ضربة للديمقراطية في البلاد، الأمر الذي دفع الرئيس اللبناني إلى استخدام صلاحياته للحؤول دون انعقاد البرلمان لمدة شهرتنتهي في الخامس عشر من مايو الجاري.

وكان البرلمان قد مدد بالفعل ولايته مرتين لأن المشرعين لم يتمكنوا من الاتفاق على قانون جديد للانتخابات.

وقد قدم النائب المستقل نقولا فتوش قانونا إلى مجلس النواب جاء فيه : «بسبب الظروف الاستثنائية... وتحاشيا للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي تقرر تمدد ولاية مجلس النواب الحالي حتى 20 يونيو 2018.

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره».