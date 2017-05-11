أمير الكويت: نجاح الممارسة الديمقراطية في مجلس الأمة

الكويت (وكالات)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الممارسة الديمقراطية الراقية في أداة الاستجواب، وبما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة، خلال ردوده الوافية على محاور الاستجوابين المقدمين إلى رئيس الوزراء، واللذين تمت مناقشتهما خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة الأربعاء الماضي . كما أشاد بما أظهره أعضاء مجلس الأمة من رقي ومسؤولية، وممارسة برلمانية سليمة ضمن إطار حقهم الدستوري.

وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي فالح العزب أن مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى رئيس الوزراء بصفته، والتي تمت أمس اتسمت بالرقي في الطرح والأداء من كلا الطرفين، حيث كانت الردود معززة بالأدلة.

وقال الوزير العزب عقب انتهاء الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء، من قبل النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري: «إن الحكومة استطاعت أن تجيب على كل الأسئلة التي وردت من النواب المستجوبين في المحاور».وأضاف: «إن المناقشات أسفرت عن «تشكيل لجنة لمتابعة تلك المحاور بالاستجوابين في حال وجود مخالفات»، مؤكدا أن «الحكومة ليس لديها ما تخفيه وعلى استعداد أن تعالج أي خطأ إن وجد».

وعن المدة الزمنية لانتهاء عمل اللجنة، أكد الوزير العزب أن الحكومة ملتزمة ما وعدت به، مضيفاً: «إن الحكومة ستقف مع النواب الذين وقفوا معها، وسترد لهم التحية من خلال التعاون بين الطرفين».