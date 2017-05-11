قرقاش يؤكد التزام الإمارات باستقرار الصومال

لندن (وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الذي يشارك في مؤتمر لندن الخاص بالوضع في الصومال، على دور الإمارات الفاعل والمؤثر في دعم هذه الدولة على طريق الاستقرار والتنمية. وأشار في تغريدات على صفحته في «تويتر» إلى «أن التزام الإمارات باستقرار الصومال وخروجه من أزمته الحادة فاعل، وان ثمار جهودنا وعملنا المثابر والصبور تتبلور بعد سنوات طويلة من اليأس والإحباط». وقال إن مؤتمر لندن بشأن الصومال خطوة أخرى مهمة لحشد الدعم الدولي وطيّ صفحات السنوات السوداء، مؤكدا أن «الجهد الإماراتي صفحاته ناصعة بيضاء في هذا المسار الصعب».

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد اعتبرت خلال افتتاح المؤتمر امس أن «فرصة ثمينة» تتوافر للصومال غير المستقر، وأحد افقر البلدان في العالم لاستعادة ازدهاره.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت تيريزا ماي أن المؤتمر يستهدف «بناء مستقبل يتسم بمزيد من الازدهار والاستقرار والأمان للشعب الصومالي»، محذرةً من مخاطر «اللاستقرار على مجمل القارة والعالم»، والناجم عن الإرهاب والمجاعة في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي، وعن القرصنة في المحيط الهندي.

واعتبرت ماي أن انتخاب الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد أخيرا، يؤمن «فرصة ثمينة»، داعية المجموعة الدولية إلى دعم الإصلاحات التي ستجرى هناك حتى يتمكن الشعب الصومالي من «بناء مستقبل جديد لبلاده».