التحالف العربي يواصل بناء الجيش الوطني

عدن(الاتحاد)
تواصل قوات التحالف العربي إسناد الجهود اليمنية لإعادة بناء جيش وطني عبر تبني ودعم عمليات التأهيل والتدريب لأفراد المقاومة الشعبية الذين تم إصدار توجيهات رئاسية بدمجهم في صفوف المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وشهد معسكر الفقيد الحفشاء في منطقة بئر علي في مديرية رضوم الساحلية في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد، حفل تخرج أول دفعة من قوات الحزام الأمني وقوامها 200 جندي بدعم من القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
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وأشاد بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تأهيل القوات الأمنية وإسنادها بالدعم اللوجستي للقيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار في شبوة، مضيفا « أن دورا كبيرا وسخيا يقدمه أولاد زايد الخير والذين كان لهم الفضل بعد الله في تأهيل وتدريب دفع سابقة ورفدها بالمعدات والآليات العسكرية لتسيير مهام عملها والقيام بواجباتها على أكمل وجه».