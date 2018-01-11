فعاليات رياضية خلال «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

ترأس العميد عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الاجتماع الأول الخاص بالفعاليات الرياضية لفئة العمال، خلال معرض إكسبو 2020، بحضور نائبه العميد خبير خليل البشري، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والمقدم حمد محمد عبد الله، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة، وهديل الحبيشي، رئيسة قسم الأداء المؤسسي بمكتب ضمان الجودة، وممثلين من شركات العمال ومجلس دبي الرياضي وبلدية دبي.

وقال العميد الغيثي: هذا الاجتماع يهدف إلى إطلاق مبادرة مجتمعية إنسانية خاصة بفئة العمال خلال المعرض، وذلك بدمجهم في المجتمع وترفيههم وإخراجهم من جو العمل الشاق، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وذلك من خلال توفير ألعاب رياضية متعددة لهم تحت إشراف مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي.