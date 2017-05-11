«الوطني للأرصاد»: 8 درجات انخفاضاً في الحرارة غداً

هالة الخياط وعائشة الكعبي(أبوظبي والمنطقة الوسطى)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تشهد الدولة تقلبات جوية حتى الاثنين المقبل، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل 8 درجات غدا، حيث تصل العظمى إلى 32 درجة مئوية، وتصل اليوم 42 درجة مئوية.

ويكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً، وتتكون السحب الركامية على بعض المناطق خاصة على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، مع فرصة لسقوط الأمطار على تلك المناطق، ونتيجة لتعمق نسبي للمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يومي «السبت والأحد» تزداد كميات السحب على مناطق مختلفة، يتخللها بعض السحب الركامية تكون مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق. وأوضح المركز أن كميات السحب بوجه عام تقل يوم الاثنين، وتنحسر احتمالية تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية من الدولة بعد الظهر، وتكون الرياح خلال هذه الفترة جنوبية شرقية، وتتحول إلى شمالية شرقية، وشمالية معتدلة السرعة، تنشط مع السحب الركامية. ويدعو المركز إلى أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة أحيانا، وأيضا في المناطق التي تسقط فيها الأمطار، كما ينصح بالابتعاد عن تجمعات المياه بالقرب من المرتفعات الشرقية، مشيرا إلى أنه رصد أمس هطول أمطار رعدية مع برد على طيبة شمال مسافي، وأمطار متوسطة شمال حتا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على العجيلي. فيما سجلت محطات المركز الوطني أقل درجة حرارة أمس في دمسة بواقع 20 درجة مئوية.

وتأثرت المناطق الشرقية والوسطى بمنخفض جوي نجم عنه هطول أمطار تركزت بصورة خاصة على مناطق الحويلات والمنيعي ووادي القور وكدرا التابعة لإمارة راس الخيمة، كما هطلت الأمطار على مناطق مزيرع ومصفوت وورقاء والصبيغة والخنفرية التابعة لإمارة عجمان وتغطت منطقة مزيرع بالبرد.