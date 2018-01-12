العرب خارج الخدمة في بطولة أبوظبي للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

ودع كل اللاعبين واللاعبات العرب بطولة نادي أبوظبي الدولية السابعة عشرة للشباب والشابات للتنس بعد خسارة المصرية سارة جزولي أمام الروسية بولينا كودموتوفا المصنف الأولى على مستوى اللاعبات لتلك الفئة بشوطين نظيفين، سبقها بالخروج التونسي محمد سليم بن علي (17سنة) والمصرية رولا الملاح.

واقترب من الدور قبل النهائي الكندي هولجرفيتوس بفوزه على الهولندي جاي دن بشوطين مثيرين، كما فاز البريطاني كونور تومسن على الهولندي فونس سامبيك 2 - 1، وفازت البولندية كارول على الروسية ايفانو والأستونية كارول على الإيطالية اليكا بشوطين، وفازت ماريا على الروسية على لاعبة مورشيص الوحيدة زهره 2 - 1.. وافتقدت تصفيات الزوجي اللاعبات واللاعبين العرب قبل بلوغ قبل النهائي الذي تنطلق مبارياته النهائية بعد ظهر اليوم.

وتستأنف اليوم مباريات قبل النهائي البطولة التي تختتم يوم غد بالملاعب الخارجية بنادي أبوظبي الرياضي بمنطقة المشرف تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والتي ضمت أكثر من 250 لاعبا ولاعبة في الدورين الرئيس والتمهيدي من 50 دولة من مختلف القارات.