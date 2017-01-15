152 ميدالية لأبطال الإمارات في «أبوظبي جراند سلام» 4 للجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

واصل أبطال الإمارات أمس حصد الميداليات وتحطيم الأرقام القياسية في الإنجازات بالجولة الرابعة من بطولة «أبوظبي جراند سلام» التي أقيمت على صالة أيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية، ونجح لاعبونا في حصد 105 ميداليات ملونة بواقع 38 ذهبية و32 فضية و 35 برونزية، وبذلك يرتفع رصيد أبناء الإمارات إلى 152 ميدالية ملونة بالجولة الرابعة وحدها، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق جولات أبوظبي جراند سلام في العام الماضي.

حضر المنافسات أمس معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، وجبر محمد غانم السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، وبانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ورؤساء الاتحادات القارية وأعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمرز الرياضية، وعدد من مسؤولي أندية الدولة وشركات الألعاب المصاحبة.

حلق بالذهب من لاعبينا كل من يحيي الحمادي، وزايد الكعبي، وسعود الحمادي، وعبد الله إسماعيل السناني، أحمد سهيل الكتبي، ومصبح الخاطري، وجاسم سعيد مبارك، وضاحي الثميري، وخليفة سعيد السويدي، واحمد الفارسي، وحمد الفلاسي، ومحمد راضي، وساري الكتبي، ومحمد عبدالله الدرمكي، وخليفة حميد الكعبي، وعمر الفضلي، وسالم نواد، وعبد الله القبيسي، ومحمد علي السويدي، وحميد ياسر الكعبي، ومنصور حارب النيادي، وذياب النعيمي، وعمر أحمد الحوسني، وعبد الله الجنيبي، ومبارك الكندي، ومحمد المنصوري، وسعيد المنصوري.

ومن الفتيات مها سالم الهنائي، وخولة سيدي محمد، وشما يوسف المرر، وشوق محمد، وروضة يعقوب، وهنادي السويدي، وحصة بخيت، ووديمة اليافعي، وبشاير المطروشي، ومهرة صالح الهنائي، وريم عبدالله.