ستيف ماكوين يخرج وثائقياً عن شاكور

نيويورك (أ ف ب)

يتولى المخرج البريطاني ستيف ماكوين الحائز جائزة «أوسكار» عن فيلم «تويلف ييرز إيه سلايف» تصوير وثائقي مرخص له عن مغني الراب توباك شاكور الذي قُتل سنة 1996 عن 25 عاماً، وسبر أغوار حياته.

وقال ماكوين: «قليلون، إن وجدوا، هم الذين نجحوا بالطريقة التي نجح بها توباك شاكور. ويسعدني أن أعمل مع عائلته لأروي قصة هذا الرجل الرائع بلا مواربة».

وكانت أفيني شاكور والدة الفنان، توفيت العام الماضي، تريد وثائقياً يظهر شخصية ابنها «بكاملها»، بحسب شقيقتها جلوريا كوكس.

وصرحت كوكس: «لم نكن نريد يوماً إعادة كتابة قصة توباك، وهدفنا كان دوماً أن نخبر الحقيقة، بعد مقتله بإطلاق نار في لاس فيجاس في ظروف لا تزال غامضة».

وكان شاكور أول مغني راب يدخل الشهر الماضي متحف «هال أوف فايم» للروك أند رول.

وستيف ماكوين هو أول مخرج أسود ينال جائزة «أوسكار» عام 2013.