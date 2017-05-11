مخرج «كينج آرثر»: بيكهام رائع على الشاشة

لندن (رويترز)

واجه لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام انتقادات شرسة في الصحافة البريطانية لدوره في فيلم «كينج آرثر: ليجيند أوف ذا سورد»، بينما أشاد المخرج جاي ريتشي بإداء نجم الرياضة السابق.

وقال ريتشي لرويترز في العرض الأول للفيلم في أوروبا حين سئل عما إذا كان بيكهام يستطيع أن يحقق نجاحاً في التمثيل «يعجبني وأعتقد أنه رائع على الشاشة.. أراه موهوبا جدا».

وعن الدور الذي يلعبه في الفيلم قال بيكهام «أعتقد أنه سيعجب الناس، مع أفلام جاي تعرف ما ستحصل عليه لكن هناك بضع مفاجآت وقدراً من الكوميديا».

ويشارك في بطولة الفيلم، جود لو ودجيمون هونسو وعارضة الأزياء بوبي ديليفينجن.

وبدأ العرض العالمي للفيلم في أوروبا أمس الأول الأربعاء، ويطرح في دور العرض السينمائي بأميركا اليوم الجمعة.