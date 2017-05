عرض أهم 6 أفلام في «كان السينمائي 2017»



تاريخ النشر: الجمعة 12 مايو 2017 كان، فرنسا (د ب أ) أبرز ستة أفلام سوف تعرض في المنافسة الرئيسية بمهرجان كان السينمائي، ويبدو أن فيلم «الغاضب» (The Beguiled) للمخرجة سوفيا كوبولا سوف يكون أبرز الأفلام في مهرجان كان هذا الشهر. ويقوم ببطولة الفيلم، المقتبس من رواية، تم تجسيدها سابقاً في فيلم قام ببطولته كلينت إيستوود، نيكول كيدمان وكولين فاريل وكريستين دانست، حيث تدور أحداثه على تحول حياة سيدات خلال الحرب الأهلية الأميركية لدى ظهور جنود مصابين. ويعرض خلال المهرجان هذا العام 49 فيلماً، بينها 12 فيلماً لمخرجات. ومن بينها فيلم للمخرجة الأسكتلندية لين رامزي بعنوان «يو وير نيفر ريلي هير» (You Were Never Really Here). وتتمتع روسيا بحضور دائم نسبياً في عناوين الأخبار هذه الأيام، لذلك فإنه من المرجح أن يتم التركيز بصورة كبيرة على فيلم المخرج الروسي أندري زفياجينستيف «لاف ليس» (Loveless) الذي تدور قصته حول زوجين مطلقين عليهما أن يعملا معاً للعثور على ابنهما الضائع. وكان أحدث أفلام زفياجينستيف «ليفياثان» (Leviathan) الذي يدور حول الفساد في روسيا قد أثار غضب الكرملين. وبعد عامين من الإشادة بفيلمه «كارول» في المهرجان، يعود المخرج الأميركي تود هاينز لكان بفيلم «ووندر سترك» (Wonderstruck) بطولة جوليان مور وميشيل ويليامز، وتدور قصته حول طفلين يعانيان من إعاقة سمعية في زمنين مختلفين في التاريخ. ويراهن المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، أحد المخرجين البارزين على الساحة الفنية، على فيلمه الجديد «ذا كيلينج أوف ايه سيكرد ديير» (The Killing of a Sacred Deer) بطولة كولين فاريل ونيكول كيدمان. وحتى قبل بدء فعاليات المهرجان الأسبوع المقبل، يعتبر المخرج مايكل هانكه من أبرز المرشحين للحصول على جوائز مهرجان كان. ويحاول المخرج النمساوي أن يصبح أول مخرج يحصل على جائزة السعفة الذهبية لثالث مرة، وذلك عن فيلم حول اللاجئين بعنوان «هابي إند» (النهاية السعيدة).