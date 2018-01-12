ديزرت يعبر أبوظبي وغنتوت يكسب الإمارات

غنتوت (الاتحاد)

شهدت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قائدة فريق الإمارات للبولو، ضربة البداية لمنافسات بطولة كأس رئيس الدولة للبولو، أمس الأول، أولى بطولات الموسم و(عام زايد) التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، والتي تستمر حتى 19 يناير الجاري، بمشاركة 4 فرق.

وجاءت البداية مثيرة في أول مباراتين بعدما سجل لاعبو الفرق الأربعة 32 هدفاً، حيث فاز ديزرت بالم على أبوظبي بفارق هدف، 9-8، في مباراة شهدت مستوى فنياً عالياً من لاعبي الفريقين، ليعتلي ديزرت بالم صدارة الترتيب بعد الجولة الأولى بفارق هدف عن غنتوت أي دي أس سيكيوريتيز الذي حقق الفوز بدوره على فريق الإمارات بفارق هدف 8-7، بعدما افتقد فريق الإمارات لجهود قائدة الفريق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم التي ستعود لتشكيلته في الجولات المقبلة.

وكانت الجماهير على موعد مع الإثارة في المباراة الافتتاحية، والتي جمعت بين فريقي غنتوت أي دي أس سيكيوريتيز وفريق الإمارات التي انتهت بفوز غنتوت 8-7 واتسمت بالحماس منذ انطلاقتها وحتى شوطها الخامس، وقاد غنتوت المخضرم أمين بدر الدين وسجل له فاكوندو سولا 4 أهداف وسجل جلرمو ترريرا 3 أهداف وجيمس فوستر هدفاً، وظلت الإثارة مستمرة حتى الثواني الأخيرة من المباراة ليتخطى غنتوت أصعب مواجهة له في

البطولة، وأدارها طاقم الحكام العالمي المكون من رافاييل وبيتر وتيم باون.