100 سيارة في سباق 24 ساعة بدبي أوتودروم

دبي (الاتحاد)

تنطلق في الثانية ظهر اليوم النسخة 13 من سباق تحدي هانكوك الدولي للسيارات 24 ساعة بحلبة دبي أوتودروم الدولية لسباقات السيارات والدراجات النارية، والذي يضم أكبر وأهم فرق السيارات محلياً ودولياً.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق انتهت من تسجيل 100 سيارة تتسابق بمشاركة 400 سائق، إلى جانب 4 آلاف كادر فني.

يشهد الحدث مشاركة مجموعة من سيارات فئتي «جي تي 3»، و«التورينق كار»، ويشارك فريق «هيربيرث موتورسبورت» الفائز ببطولة العام الماضي في المنافسات، بهدف المحافظة عن اللقب بحسم صدارة السباق بسيارته «بورشه 911» المعدلة، كما ستشهد المنافسات مشاركة فريق «بلاك فالكون»، الفائز باللقب ثلاث مرات سابقة، ويشارك بأربع سيارات من طراز «مرسيدس إيه إ م جي» و«جي تي 3»، إلى جانب مشاركة العديد من الفرق القوية والمميزة التي تمتلك سيارات ذات قدرات عالية وسائقين محترفين وعلى كفاءة كبيرة.

من جهته، أشاد فيصل عبد الله السهلاوي مدير عام حلبة دبي أوتودروم الدولية للسيارات، رئيس اللجنة المنظمة، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية للسباق.

ورحب السهلاوي بجميع الفرق المشاركة المحلية منها والدولية، وقدم الشكر للشركات الراعية والداعمة للحدث، وكل الجهات المتعاونة.

من جهته، أكد خالد القبيسي، رئيس فريق بلاك فالكون التابع لأبوظبي ريسينج لسباق السيارات، عزمه هو وزملاؤه لتحقيق ثالث ألقابهما في السباق الذي كان الفريق فاز به عامي 2012 و2013.

واعتبر القبيسي الحدث من أهم سباقات التحمل الدولية التي تقام على المستوى الدولي لما يحظى به من مشاركة كبيرة وواسعة، وفرق دولية شهيرة جاءت جميعها من أجل المنافسة والفوز.

يذكر أن فريق بلاك فالكون يضم بجانب خالد القبيسي قائد الفريق، 3 سائقين هم الهولندي جيرون بليكيمولن، والألمانيان مانويل ميتزجر، ولوكا ستولز.