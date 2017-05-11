بنية الخطاب السردي السوداني في «كُتاب الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)
نظم منتدى السرد في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالشارقة، ضمن نشاطه الأسبوعي مساء كل أربعاء، محاضرة للناقد السوداني أحمد عوض حول (الخطاب السردي المتنوع ثقافياً – السودان وجنوب السودان نموذجاً)، أدارها القاص ناجي نوراني، وذلك مساء أمس الأول في مقر الاتحاد.
وأشار الضيف في بداية حديثه إلى أن الهدف من ورقته هو تفكيك بنية الخطاب السردي السوداني، وتحليل العلاقة الجمالية بين الموضوعات التي اشتغل عليها هذا الخطاب، مع رصد لأهم التحولات التي عرفتها بنيات الرواية والقصة السودانية، بناء على مفهوم التنوع الثقافي.
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وخلص المحاضر إلى أن السرد السوداني عموماً والرواية خصوصاً عكس في درجات متفاوتة مجمل الشواغل الحياتية التي عاشها المجتمع السوداني، كما عبر عن تحولات هذا المجتمع، وذلك ضمن اتجاهات ومدارس فنية مختلفة.