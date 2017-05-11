افتتاح جناح الإمارات في المعرض الدولي للفنون الـ 57 في بينالي البندقية

البندقية (الاتحاد)

افتتح، أمس الأول، الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المعرض الدولي للفنون الـ 57 في بينالي البندقية، بعنوان «حجرة، ورقة، مقص: ممارسات اللعب والأداء». افتتح المعرض الدكتور زكي أنور نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة، بحضور صقر ناصر الريسي، سفير دولة الإمارات لدى إيطاليا، وعبدالله حسن الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في ميلان، وعفراء محمد الصابري، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وحكم الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع الثقافة والفنون والآثار، بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وأنجيلا مجلي، المدير التنفيذي والمستشار العام بمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان.

ويدور موضوع المعرض، الذي قيّمه حمّاد ناصر، حول استكشاف مفهوم «المرح» أو «اللعب» باعتباره حلقة وصل تجمع بين العديد من الأجيال، من خلال أعمال إبداعية لمجموعة من الفنانين منهم نجوم الغانم وسارة الحداد وفيكرام ديفيتشا ولانتيان شيه والدكتور محمد يوسف. وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوّض الرسمي للجناح الوطني الذي يقام في «أرسينال - سالي دي آرمي»، بدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

ويتزامن عام 2017 مع المشاركة الخامسة لدولة الإمارات في المعرض الدولي للفنون، الذي سيفتتح أبوابه رسمياً للجمهور غداً السبت ويستمر حتى 26 نوفمبر، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الزوّار أكثر من نصف مليون شخص.

وقالت سمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان: إن دولة الإمارات زاخرة بالإرث الحضاري والفنون الجميلة المرتبطة بهوية وثقافة أبناء المنطقة والتي تتناقلها الأجيال تلو الأجيال، مشيرة سموها إلى أن مشاركة الإمارات في الفعاليات الدولية مهمة لنقل الصورة الجميلة والمعبرة للأعمال الفنية والأدبية التي ترسخت في وجدان أبناء الإمارات.

وأضافت «معرض الجناح الوطني في هذا العام يستضيف أعمالاً فنيةً لخمسة فنانين يتخذون من دولة الإمارات مقراً لهم وينتمون إلى أجيال مختلفة، وبالرغم من تنوع هذه الأعمال فإنها تجتمع على عدد من المواضيع والمفاهيم والتي تسرد قصة ممارسات الفن المعاصر في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن بينالي البندقية يعد من أبرز الفعاليات الفنية، وتأتي مشاركة دولة الإمارات كفرصة قيمة لسرد قصص دولة الإمارات العربية المتحدة غير المروية أمام جمهور مطّلع يأتي من جميع أنحاء العالم».

وفي هذا العام، تعرض أعمال الفنانين حسن شريف وعبدالله السعدي في المعرض الرئيسي «في فا آرت فيفا» في بينالي البندقية تحت إشراف كريستين ماسيل، تعزيزاً لمكانة دولة الإمارات كعاصمة فنية ناشئة على المستوى العالمي.

وكان من بين الحضور البارزين في حفل الافتتاح العميد الركن عيسى راشد عبيد آل علي، الملحق العسكري لدولة الإمارات في إيطاليا، وحمود بوزنجال، مدير مكتب وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ووليد الجلاف، مدير مكتب التدقيق الداخلي بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وزينب الصابر، المستشار الإعلامي بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخة حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وخلود العطيات، مدير الفنون والثقافة والتراث بمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان.

وسيتولى المشاركون في «برنامج التدريب في البندقية» إدارة الجناح الوطني لدولة الإمارات خلال مشاركته هذا العام في بينالي البندقية، ويُعد هذا البرنامج مبادرة مستمرة تتيح الفرصة أمام الشباب من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات للتدريب واكتساب الخبرات في مجال الفنون.