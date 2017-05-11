«أبيض الشاطئية» يعبر أفغانستان

رضا سليم (دبي)

حقق منتخب اليد أول فوز له في البطولة الآسيوية السادسة الشاطئية (التصفيات القارية المؤهلة لبطولة العالم في روسيا 2018)، والمقامة حالياً بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بعدما تغلب أمس على منتخب أفغانستان 2-0، ضمن المجموعة الثانية، حيث فاز منتخبنا بالشوط الأول 12-8، ونجح في مواصلة السيطرة على المباراة بالفوز في الشوط الثاني 18-14.

ويخوض المنتخب اليوم المواجهة الأخيرة له في الدور الأول أمام منتخب فيتنام، ويحتاج منتخبنا للفوز بالمباراة، ويتحدد بعدها موقفه من الصعود للمربع الذهبي أو الخروج من البطولة، خاصة أن الفريق خسر في أول مباراتين الأولى برميات الجزاء الترجيحية أمام تايلاند، والثانية أمام إيران 0-2، وفي حالة صعوده سيتأهل لبطولة العالم مباشرة، حيث تتأهل أول 4 فرق في البطولة لمونديال الشواطئ في روسيا العام المقبل.