4 مواجهات في دوري الطائرة

أسامة أحمد (دبي)

تدشن 4 مباريات اليوم الدور الثاني لدوري الكرة الطائرة، حيث يستضيف شباب الأهلي- دبي حتا، فيما يحل العين ضيفاً على بني ياس في مواجهة ساخنة، ويلتقي بالصالة الزرقاء فريقا النصر والجزيرة، بينما يحل الوصل ضيفاً على عجمان.

ويسعى شباب الأهلي- دبي لمواصلة انتصاراته والمحافظة على سجله خالياً من الهزائم، بعد أن حلق بلقب بطل الشتاء قبل نهاية الدور الأول بجولة، محققاً الفوز في مبارياته السبع، حيث حصد 19 نقطة متفوقاً بفارق 4 نقاط عن بني ياس صاحب المركز الثاني. ويسعى حتا الذي يحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط لتجاوز أحزان خسارته في الجولة الماضية أمام بني ياس، بعد أن عمل الجهاز الفني على ترتيب أوراقه قياساً على نتائجه في الدور الأول حتى يحصل على المراد في الدور الثاني. وأكمل «السماوي» استعداداته للدور الثاني، بعد أن أنهى الدور الأول في مركز «الوصيف» برصيد 15 نقطة، بعد عبوره حتا في الجولة الماضية، بينما رفع «الزعيم» شعار العودة إلى الانتصارات، بعد خسارته الماراثونية في آخر جولات الدور الأول أمام النصر، والذي يأتي في المركز الرابع متأخرا عن «الأزرق» صاحب المركز الثالث بفارق نقاط الأشواط بعد تساويهما في النقاط 12 لكل منهما.

ويسعى النصر لتعزيز فوزه في الجولة الماضية، بينما يأتي الجزيرة في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بعد أن حقق فوزاً ماراثونياً على عجمان في الجولة الماضية، والذي رفع شعار التواجد مع الأربعة الكبار في «البلاي أوف». ويأتي عجمان في المركز السابع «قبل الأخير» برصيد 5 نقاط بعد خسارته الماراثونية أمام الجزيرة في الجولة الأخيرة للدور الأول.