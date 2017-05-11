الشارقة تحصد ذهبية الفرق ودبي تتصدر فردي السيدات

العين (الاتحاد)

حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة المركز الأول في منافسات مسابقة مسدس 10 أمتار - فرق سيدات، والتي جرت صباح أمس الأول، ضمن برنامج اليوم الرابع من بطولة الشرطة للرماية الأولمبية في نسختها الثامنة، التي تقام منافساتها على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، وجاءت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني، بينما القيادة العامة لشرطة أبوظبي المرتبة الثالثة.

وفي مسابقة مسدس 10 أمتار - فردي سيدات فازت مريم غزال من شرطة دبي بالمركز الأول بعد أن جمعت 372 نقطة، تلتها مريم أحمد جاسم من شرطة أبوظبي في مركز الوصيف برصيد 369 نقطة، واحتلت وفاء خميس آل علي من شرطة الشارقة المركز الثالث بعد أن حققت 358 نقطة.

شهد المنافسات وقام بتكريم الفائزات العقيد عارف علي الريس، مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعقيد سعيد محمد الخاطري، مدير منتخبات الرماية لشرطة دبي.

كما تم تكريم لجنة الحكام التي ضمت العقيد حسن محمد الشحي، والمقدم حمد سيف المزروعي، والرائد صلاح إبراهيم النقبي، والرائد شمة أحمد المهيري، وملازم أول عثمان قاسم أهلي، ورقيب مسعود حمدان العيسائي، وعريف رجاء خالد عمار، وعريف يعقوب علي عباس، بالإضافة إلى تكريم لجنة السكرتارية التي تكونت من المقدم عبدالله عبد الرحمن الحميدي، والمقدم د. سعود سالم الجنيبي، ومساعد أول حميد علي راشد، ومساعد أول عادل محمد سعيد، وشرطي سالم إبراهيم الفارسي، والإعلامي عائشة عبدالله سعيد، وجاسم أنيشومو.

وشمل التكريم أيضاً أولئك الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث وهم: عاطف محمود سعودي، ومجدي جمال رجب، وياسر العبد، ومنصور حسين، ومسرور حسين، وناصر نمر وعبدالله مهدي.