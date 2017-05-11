الأهلي يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة الاتحاد

علي معالي (دبي)

تنطلق اليوم النسخة 37 من بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة، في ضيافة نادي المنامة البحريني، وتستمر حتى 20 من الشهر الجاري على صالة الاتحاد البحريني في أم الحصم، بمشاركة 8 أندية، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين في قرعة أجريت منذ فترة، تضم الأولى: الأهلي الإماراتي، الأهلي البحريني، السد القطري، الاتحاد السعودي، وتضم الثانية: الشباب الإماراتي، والمنامة البحريني، الريان القطري، والاتفاق السعودي.

يبدأ الأهلي حامل اللقب مرتين متتاليتين، مشواره بلقاء اتحاد جدة، تليها مباراة الأهلي البحريني مع السد القطري، ثم تختتم مباريات اليوم الأول بلقاء المنامة مع الاتفاق.

وأنهى الشباب والأهلي الاستعدادات للبطولة، حيث يبحث الجوارح عن كيفية استعادة اللقب الذي حققه للمرة الأولى في 2011، في المقابل يخطط الفرسان لتحقيق اللقب الثالث، وأقام الشباب معسكرا لمدة 5 أيام في البحرين قبل انطلاق البطولة، لعب خلالها عدداً من المباريات، في حين وصل أمس إلى مقر البطولة فريق الأهلي قادماً من معسكر قطر الذي لعب خلاله مباراتين وديتين ضد الريان والجيش.

ويعتمد الأهلي في مباراة اليوم على مجموعة من أبرز لاعبيه، منهم محمد مبارك وشقيقه سعيد مبارك وأحمد عبداللطيف ومحمد عبداللطيف والأميركي سام يونج ومواطنه الآخر ميشال وول، أما المنافس السعودي هو بطل خليجي أسبق وتوج بآخر لقب في 2005، وسبق للفرسان أن شارك في البطولة 6 مرات، محققاً لقبها في نسختين، أما اتحاد جدة شارك 7 مرات وحقق اللقب 5 مرات.

ويبدأ فريق الشباب مشواره بالبطولة يوم غد بلقاء الريان، في مباراة قوية للانطلاقة الأولى بالمجموعة الثانية.

وعلى صعيد التحضير للبطولة، تم إعداد وتجهيز صالة اتحاد السلة في أم الحصم بشكل مختلف، خصوصاً بعد زيادة سعة المدرجات بإضافة مدرجات إضافية خلف السلة.

من جانب آخر، يترأس عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة عضو اللجنة التنظيمية الخليجية، اجتماع اللجنة التنظيمية رقم 104 بتكليف من محمد المغيصيب رئيس اللجنة الذي اعتذر عن عدم الحضور لظرف طارئ، وتمنى الفردان أن يقدم الأهلي والشباب المستوى المشرف في هذه النسخة والتتويج باللقب لأي منهما كونهما خير ممثلين للسلة الإماراتية.