الفرنسي ويبر يخطف لقب «جولف مينا»

بانكوك (الاتحاد)

توج الفرنسي ليونيل ويبر الترتيب بلقب بطولة نادي ماوتن كريك من جولف سيتيزن، وهي ثاني البطولات التي تقام في تايلاند الموسم الحالي في جولة الجولف في دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إحدى المبادرات الإماراتية الرائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، وهي الجولة الوحيدة في المنطقة المعتمدة من الاتحاد الدولي للجولف.

وأنهى اللاعب الفرنسي البطولة بمجموع 199 ضربة بواقع 17 ضربة، بفارق كبير عن الإنجليزي لوك جوي الذي جاء ثانياً بمجموع 206 ضربات بواقع 10 ضربات تحت المعدل، فيما تشارك أكثر من لاعب المركز الثالث أبرزهم السويسري مايكل هاردن، المقيم في دبي، والذي حقق أفضل نتائج فئة الهواة بمجموع 210 ضربات بواقع 6 ضربات تحت المعدل.

ومن النتائج الأخرى، اكتفى الفنزويلي ويلمر موريلو حامل اللقب، بتحقيق المركز الحادي عشر بمجموع 213 ضربة بواقع 3 ضربات تحت المعدل.

وتسلم ويبر كأس البطولة من محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا، بحضور مديري نادي بانيان للجولف وممثلي رياضة الجولف التايلاندية.

وقال بوعميم عقب التتويج: واصلت المبادرة الإماراتية نجاحاتها الآسيوية في ظل المشاركة الواسعة من 118 لاعباً من 24 دولة في البطولة، والمستويات القوية للبطولة التي تعد الثانية ضمن ثلاث بطولات ستقام في تايلاند الموسم الحالي، قبل أن تتوجه إلى جنوب أفريقيا الشهر المقبل في خطوات توسع سنوية لتمنح اللاعبين العرب المجال للتنافس حول العالم مع أفضل اللاعبين، إلى جانب استغلال الأندية الحديثة في الدول العربية لزيادة عدد البطولات وجعل اللاعبين يتنافسون في روزنامة حافلة على مدار ما يقارب من عام كامل، وكسب نقاط التصنيف الدولي.

وعبر ويبر عن سعادته بحصد اللقب، وقال: تصدر الترتيب منذ اليوم الأول يزيد من الضغط على اللاعب بالعادة لأن جميع الأضواء تسلط عليه، لكن نجحت بالتعامل مع هذا الأمر لزيادة تحفيزي، وهو ما جعلني أوسع الفارق تدريجياً، والفوز بهذا الفارق المريح رغم قوة المنافسين في البطولة، ما تقدمه جولة الجولف لدول مينا، أمر رائع للغاية يوفر لنا جميعاً المجال رفع مستوياتنا والحلم بالوجود في البطولات الكبرى خلال الموسم المقبل.