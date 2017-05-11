3 مباريات تدشن «تمهيدي» كأس رئيس الدولة للطائرة

أسامة أحمد (دبي)

تدشن 3 مباريات النسخة الجديدة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، حيث تستضيف صالة الوصل لقاء الجزيرة مع حتا، ويلتقي بصالة المعهد البترولي فريقا بني ياس وعجمان بعد أن تم نقل المباراة من العين إلى أبوظبي باتفاق الطرفين، بينما يلتقي بصالة النصر فريقا الوصل والأهلي.

ويبدأ الشباب رحلة الدفاع عن لقبه في الدور التمهيدي بمواجهة الفائز من بني ياس وعجمان يوم الثلاثاء المقبل، فيما يستهل العين الحاصل على درع الدوري مشواره في اليوم نفسه بمواجهة الفائز من الجزيرة وحتا.

وتقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على أن يسدل الستار على المسابقة يوم 23 مايو الجاري. وكانت القرعة أهلت النصر للعب مباشرة في الدور نصف النهائي.

وأكملت الفرق المشاركة كل استعداداتها من أجل خوض تحدي الكأس الغالية آخر مسابقات الموسم، بعد أن ذهب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أول مسابقات الموسم إلى بني ياس، فيما نجح العين في الاحتفاظ بدرع الدوري للموسم الثاني على التوالي في «دار الزين».