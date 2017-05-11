سالم عبدالرحمن يشارك في «عالمية الجائزة الكبرى»

دبي (الاتحاد)

غادر الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن البلاد أمس، متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم للجائزة الكبرى «الجراند بري» والتي يشارك فيها أفضل 18 لاعباً على مستوى العالم، وتنطلق اليوم وتستمر حتى 22 مايو الجاري. كما يشارك سالم في الحلقة الثالثة في بطولة العالم للجائزة الكبرى في سويسرا، والتي تقام من 5 إلى 16 يوليو، ويحق لكل لاعب مشارك في الجائزة الكبرى المشاركة في 3 جولات فقط من أصل 4 جولات، وتستضيف مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية الحلقة الرابعة والأخيرة من 15 إلى 26 نوفمبر المقبل.

ويعد سالم أول لاعب عربي وإماراتي يشارك في هذه البطولة بعدما دخل القائمة باستضافة نادي الشارقة للشطرنج للجولة الأولى منها، ويرافق سالم في البطولة المدرب الأرميني أكوبيان، وحقق لاعبنا الدولي المركز الخامس عشر، بعدما حصل على 3.5 نقطة، فيما حصل بطل الجولة الأولى الروسي ألكسندر جريتشوك على 5.5 نقطة.

من ناحية أخرى، يشهد الدوري العام للشطرنج الذي ينظمه اتحاد اللعبة بين أندية الدولة اليوم الجولة الأخيرة من دوري المراحل السنية تحت 10 و14 و18 للأولاد والفتيات، التي يستضيفها نادي العين للشطرنج والثقافة على مدار يومين، فيما تستكمل جولات الرجال والسيدات والتي تقام بنظام الذهاب والعودة.

وعلى طاولات مسابقة الرجال، يلتقي الشارقة مع أبوظبي، ويتصدر دبي قمة مسابقة الرجال برصيد 5 نقاط، يليه الشارقة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وأبوظبي الثالث من دون نقاط، فيما يلتقي فتيات الشارقة مع العين، في مسابقة السيدات، ويتصدر المسابقة فريق دبي برصيد 5 نقاط يليه فتيات الشارقة في المركز الثاني 3 نقاط والعين في المركز الثالث من دون نقاط.

ويلتقي أبوظبي مع العين في مسابقة الشباب تحت 18 سنة، ويتصدر أبوظبي قمة المسابقة برصيد 5 نقاط، ويليه في المركز الثاني الشارقة في المركز الثاني برصيد نقطتين والعين في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يلتقي أبوظبي مع فتيات الشارقة في مسابقة الفتيات تحت 18 سنة، ويتصدر دبي المسابقة برصيد 4 نقاط متساوياً مع أبوظبي بنفس الرصيد، ويأتي فتيات الشارقة في المركز الثالث من دون نقاط.

وتشهد مسابقة تحت 14 سنة، للناشئين لقاء أبوظبي مع عجمان ودبي مع الشارقة، ويتصدر القمة فريق الفجيرة 8 نقاط وهي المسابقة التي حسمها الفجيرة من الجولة الماضية، يليه الشارقة 4 نقاط ودبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأبوظبي نقطة واحدة وعجمان في المركز الأخير من دون نقاط.

وفي نفس المسابقة للناشئات، يلتقي العين مع فتيات رأس الخيمة والعين مع أبوظبي، ويتصدر الشارقة القمة برصيد 7 نقاط والعين الثاني 5 نقاط ودبي نقطتين وأبوظبي نقطتين ورأس الخيمة من دون نقاط. ويلتقي العين مع أبوظبي في مسابقة الأشبال تحت 10 سنوات، كما يلتقي دبي مع الشارقة، ويتصدر العين قمة الترتيب برصيد 6 نقاط ودبي الثاني 4 نقاط والشارقة 4 نقاط والفجيرة نقطتين وأبوظبي من دون نقاط، وفي نفس المسابقة للإناث، يلتقي العين مع رأس الخيمة ودبي مع أبوظبي.