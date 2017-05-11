معتز الشامي (المنامة)
اختتمت مساء أمس، وقائع كونجرس الفيفا الـ 67، الذي استضافته البحرين بمشاركة 211 اتحاداً من كل القارات، وسط إطلاق السويسري جياني إنفانتينو، نفوذه كرئيس قوي للفيفا للمرة الأولى، منذ فوزه بالمنصب في فبراير من العام الماضي.
وكانت البحرين محط أنظار العالم بأسره وهي تستضيف فعاليات الجمعية العمومية بمركز البحرين الدولي للمعارض بالعاصمة المنامة برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وحضور إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، ورؤساء الاتحادات القارية وأعضاء مجلس الفيفا.
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واتخذت الهيئة العليا للاتحاد الدولي لكرة القدم بعض القرارات الهامة المتمثلة في المصادقة على التقارير المتعلقة بأنشطة الاتحاد الدولي لعام 2016، والأهم من ذلك الاتفاق على الخطوات الرئيسية لمستقبل المنظمة الدولية.
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