معتز الشامي (المنامة)

اختتمت مساء أمس، وقائع كونجرس الفيفا الـ 67، الذي استضافته البحرين بمشاركة 211 اتحاداً من كل القارات، وسط إطلاق السويسري جياني إنفانتينو، نفوذه كرئيس قوي للفيفا للمرة الأولى، منذ فوزه بالمنصب في فبراير من العام الماضي.

وكانت البحرين محط أنظار العالم بأسره وهي تستضيف فعاليات الجمعية العمومية بمركز البحرين الدولي للمعارض بالعاصمة المنامة برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وحضور إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، ورؤساء الاتحادات القارية وأعضاء مجلس الفيفا.

وأبهر تنظيم كونجرس الفيفا كافة المشاركين في الحدث الدولي الكبير، الذين أعربوا عن امتنانهم الشديد لمملكة البحرين على تصديها الرائع لاحتضان الحدث الدولي الكبير، مؤكدين أن البحرين كسبت الرهان وهي تنجح في توفير كافة أسباب النجاح لاستضافة الكونجرس الدولي وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

واتخذت الهيئة العليا للاتحاد الدولي لكرة القدم بعض القرارات الهامة المتمثلة في المصادقة على التقارير المتعلقة بأنشطة الاتحاد الدولي لعام 2016، والأهم من ذلك الاتفاق على الخطوات الرئيسية لمستقبل المنظمة الدولية.