144 لاعباً ولاعبة في «أم الألعاب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص، عن أعداد المتسابقين المشاركين في منافسات ألعاب القوى المُقامة، ضمن دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها أبوظبي من 17 إلى 22 مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تشهد مشاركة 33 دولة (18 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 دولة أجنبية، تشارك ولأول مرة في الألعاب الإقليمية.

وأكدت اللجنة التي المؤلفة من محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات، والدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، وشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات، أن عدد المشاركين بلغ 144، منهم 74 لاعباً و70 لاعبة من 18 دولة، وتشارك عدد من الدول بأربعة لاعبين وأربع لاعبات، وهي الجزائر، البحرين، مصر، إيران، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، عمان، فلسطين، قطر، السودان، سوريا، تونس، والسعودية، والمغرب بلاعبين ولاعبتين، بينما تشارك الإمارات بثمانية لاعبين وثماني لاعبات بصفتها الدولة المنظمة.

ونظمت أولى مسابقات ألعاب القوى عام 1968 بالألعاب العالمية التي أُقيمت في شيكاغو، وتتنوع المسابقات لتشمل سباقات العدو لمسافة 100 متر، والماراثون، والقفز العالي، والوثب الطويل، ورمي الجلة، وسباقات التتابع ورمي الرمح، وتعد ألعاب القوى من أهم الألعاب الـ16 التي تشهدها الألعاب الإقليمية في الأولمبياد الخاص، ويبلغ عدد اللاعبين في المنطقة 43782.

وأكد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي، ضرورة التنسيق بين مديري الألعاب والرياضات والمسابقات، ومتابعة آخر التعديلات الخاصة بقوانين الرياضات التي تشهدها الألعاب الإقليمية، ومراعاة القواعد الدولية باختيار اللاعبين في مختلف المنافسات الإقليمية والعالمية.