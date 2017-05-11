الجزيرة يكرم أصحاب الإنجازات في الملتقى الرياضي الثاني

مصطفى الديب (أبوظبي)

نظم نادي الجزيرة الملتقى الرياضي السنوي الثاني، لتكريم المتميزين من أبناء النادي في مختلف اللعبات، وأقيم الملتقى بصالة أيبيك المغطاة برعاية وحضور الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم.

حضر الحفل محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الرياضية ومحمد عتيق الهاملي، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم رئيس لجنة الأكاديمية ومدرسة الكرة ومراكز التكوين، وعايض مبخوت المدير التنفيذي للنادي وعدد من الرياضيين المنتسبين للنادي.

بدأ الحفل بكلمة لعايض مبخوت استهلها بتوجيه الشكر إلى الإدارة العليا للنادي على الدعم الدائم والمستمر للمتميزين دائماً، ونقل تحيات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الرئيس الفخري للنادي، وكذلك تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس النادي إلى الجميع، كما وجه الشكر إلى الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان على حضوره ورعايته للملتقى، مؤكداً أن الحدث جاء للعام الثاني على التوالي إيماناً من إدارة النادي بضرورة تحفيز المتميزين وحثهم على مزيد من الإنجازات المستقبلية.

وأكد مبخوت أن وجود عدد كبير من المتميزين في قائمة التكريم يعني أن الجزيرة يسير في الطريق الصحيح، وعقب الكلمة بدأت مراسم تكريم المتميزين، التي ضمت مختلف اللعبات في النادي سواء الفردية أو الجماعية، وكذلك مختلف الأعمار بداية من البراعم وانتهاء بالفرق الأولى في العديد من الألعاب على رأسها كرة القدم.