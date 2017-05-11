الجزيرة يكرم أصحاب الإنجازات في الملتقى الرياضي الثاني

مصطفى الديب (أبوظبي)
نظم نادي الجزيرة الملتقى الرياضي السنوي الثاني، لتكريم المتميزين من أبناء النادي في مختلف اللعبات، وأقيم الملتقى بصالة أيبيك المغطاة برعاية وحضور الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم.
حضر الحفل محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الرياضية ومحمد عتيق الهاملي، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم رئيس لجنة الأكاديمية ومدرسة الكرة ومراكز التكوين، وعايض مبخوت المدير التنفيذي للنادي وعدد من الرياضيين المنتسبين للنادي.
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وأكد مبخوت أن وجود عدد كبير من المتميزين في قائمة التكريم يعني أن الجزيرة يسير في الطريق الصحيح، وعقب الكلمة بدأت مراسم تكريم المتميزين، التي ضمت مختلف اللعبات في النادي سواء الفردية أو الجماعية، وكذلك مختلف الأعمار بداية من البراعم وانتهاء بالفرق الأولى في العديد من الألعاب على رأسها كرة القدم.
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