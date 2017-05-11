‫حمدان بن راشد يستقبل إدارة «دبي البحري» واللجنة المنظمة في «الفهيدي»

‫دبي (الاتحاد)‬

‫استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في مجلس سموه في يخت الفهيدي، والذي يعقد سنوياً على هامش سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً ختام سباقات الموسم الرياضي البحري، نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي أعضاء اللجنة العليا المنظمة للسباق في نسخته الـ 27 والتي تنطلق يوم غد.‬

‫وأعرب سموه عن أمنياته بالتوفيق لجميع السفن المشاركة في الحدث الكبير والتي وصل عددها عند إغلاق باب التسجيل إلى 120 سفينة ستبحر من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 50 ميلًا بحرياً، من أجل المنافسة والفوز بأغلى ألقاب الموسم، وأن تلائم سرعات الرياح وحالة البحر جميع المحامل المشاركة‬.

وتمنى سموه سلامة الوصول لجميع المشاركين في السباق إلى خط النهاية في أمان ويسر وقطع جميع مراحل السباق الطويل في البحر المفتوح من دون أي مشاكل أو عوائق في الآلة أو متن المحمل مشيداً بدور نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمؤسسات الوطنية والدوائر الحكومية المشاركة في اللجان المعاونة من أجل تنظيم الحدث الكبير‬.

حضر اللقاء ومجلس الفهيدي الذي بثته قناتا دبي وياس الرياضيتان مساء أمس، الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا، وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، وعلي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وحريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، وعضوا مجلس الإدارة محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي، وجمال زعل بن كريشان.‬