الناتج الصناعي البريطاني إلى انكماش مع تباطؤ الاقتصاد

لندن (رويترز)

انكمش الناتج الصناعي البريطاني للشهر الثالث على التوالي في مارس، في مؤشر على أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بدأ يؤثر على الاقتصاد، حسب بيانات رسمية صادرة أمس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن العجز التجاري زاد أكثر من المتوقع في انتكاسة أخرى للآمال في إمكانية إعادة التوازن إلى الاقتصاد بالاستفادة من تراجع الجنيه الاسترليني بعد الاستفتاء.

وأوضح المكتب أن الناتج الصناعي تراجع نصفاً في المئة على أساس شهري، وهو انخفاض حاد عما توقعه خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز. وعدل المكتب نتائج فبراير بالخفض.

وتراجع قطاع الصناعات التحويلية 0.6%، خلافاً للتوقعات بألا يطرأ عليه تغيير.

وشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤاً هذا العام، بعدما صمد في البداية أمام صدمة تصويت الناخبين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.