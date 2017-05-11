«الواحة كابيتال» تحصد 87.6 مليون درهم أرباحا صافية في 3 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الواحة كابيتال، الشركة الاستثمارية الرائدة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2017 محققة أرباحاً صافية بمقدار 87.6 مليون درهم، حسب بيان صادر عن الشركة أمس.

وقال البيان «واصلت وحدة إدارة الأصول التابعة للشركة، والتي تدير الاستثمارات في أسواق رأس المال و الأسهم الخاصة والديون الخاصة، تحقيق عائدات قوية، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها حالياً إلى أكثر من ثلثي إجمالي الدخل. ومن جهة أخرى، سجلت معظم الأصول التي تديرها وحدة الاستثمارات الرئيسة، بما فيها «إيركاب» وشركة « إن.بي.أس القابضة المحدودة» و«الواحة لاند»، أداءً قوياً على الصعيدين المالي والتشغيلي».

وأظهرت النتائج انخفاض صافي أرباح «الواحة كابيتال» خلال الربع الأول من العام 2017 نتيجة تعديل بقيمة 58.8 مليون درهم مقابل حصة الشركة من دخل «إيركاب القابضة» بعد إجرائها لعملية إعادة تقييم تحفُّظي لقيمة استثمارها القابل للاسترداد في «إيركاب».

وتمثل هذه النتائج عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من العام 2017، بينما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4.9% على أساس سنوي ليصل إلى 10,5 مليار درهم نهاية مارس 2017.

وأقرّت عمومية «الواحة كابيتال» خلال الربع الأول توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2016 بواقع 0.20 درهم للسهم الواحد، ما يمثل 90% من صافي أرباح العام الماضي.

وفي تعليقه على هذه النتائج قال سالم راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة : «تواصل الواحة كابيتال من خلال محفظتها الاستثمارية المتوازنة تحقيق أداءٍ قوي على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية التي تشهدها بعض القطاعات. وقد نجحت معظم شركات المحفظة في تسجيل نتائج جيدة على الصعيدين التشغيلي والمالي، ومن بينها ’إيركاب القابضة‘ و’إن.بي.أس القابضة المحدودة ‘ و’الواحة لاند‘. وفي الوقت نفسه، أصبحت ’أنجلو أريبيان للرعاية الصحية، والتي تديرها وحدة الأسهم الخاصة التابعة لنا، واحدةً من كبرى شركات الرعاية الصحية الرائدة في الدولة».