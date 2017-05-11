أرباح «طاقة» تنمو %23 إلى 2.4 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)
سجلت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 2.4 مليار درهم، مقارنةً مع 2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 23% مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأولية ووفورات التكاليف النقدية، حسب بيان صادر عن الشركة أمس.
وقال البيان إن الشركة حققت عائدات إجمالية خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 4.1 مليار درهم بزيادة 6% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ إجمالي العائدات فيها 3.9 مليار درهم، مؤكداً أن السبب الرئيس في النمو يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.
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وفيما يتعلق بأبرز النتائج المالية، قال البيان إن صافي دخل الشركة خلال تلك الفترة بلغ 77 مليون درهم مقارنةً مع خسارة صافية بمبلغ 608 ملايين درهم في الربع الأول من العام 2016، نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأولية وانخفاض التكاليف.
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