أرباح «طاقة» تنمو %23 إلى 2.4 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 2.4 مليار درهم، مقارنةً مع 2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 23% مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأولية ووفورات التكاليف النقدية، حسب بيان صادر عن الشركة أمس.

وقال البيان إن الشركة حققت عائدات إجمالية خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 4.1 مليار درهم بزيادة 6% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ إجمالي العائدات فيها 3.9 مليار درهم، مؤكداً أن السبب الرئيس في النمو يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة: «بعد استكمال برنامج التحول الاستراتيجي الخاص بنا والذي استمر على مدى عامين، يسرني الإعلان عن العودة إلى الربحية في الربع الأول. وقد جرى دمج المبادرات المتعلقة بخفض التكاليف المتحولة في مختلف عمليات الشركة بطريقة مستدامة مع استقرار الميزانية العمومية، ونحن الآن مستعدون لتأمين النمو المستقبلي مع استقرار وتحسن ظروف السوق. ونخطط للحفاظ على ضبط التكاليف والكفاءة التشغيلية مع التركيز على الاستثمار في الأصول الأكثر ربحية لتحقيق أقصى قدر من التدفقات النقدية».

وفيما يتعلق بأبرز النتائج المالية، قال البيان إن صافي دخل الشركة خلال تلك الفترة بلغ 77 مليون درهم مقارنةً مع خسارة صافية بمبلغ 608 ملايين درهم في الربع الأول من العام 2016، نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأولية وانخفاض التكاليف.