8 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

حاتم فاروق (أبوظبي)

تفاعلت الأسهم المحلية مع الأخبار الإيجابية للشركات المساهمة المدرجة التي تم الإعلان عنها أمس، لتشهد مع نهاية الجلسة ارتفاعات متباينة زادت من قيم وأحجام سيولة الأسواق، مدعومة بارتفاع أسهم قطاعي الاتصالات والبنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وزيادة المشتريات على الأسهم القيادية في سوق دبي المالي، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنحو 8 مليارات درهم خلال 5 جلسات.

وسجلت قيمة تعاملات الأسهم المحلية، مع نهاية جلسات الأسبوع أمس، نحو 624.6 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على أكثر من 339.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4730 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.58% ليغلق عند مستوى 4608 نقطة، مسجلاً قيمة تداولات تجاوزت الـ281.9 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 89.5 مليون سهم، من خلال إبرام 1426 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفعت منها أسعار 12 سهماً، وتراجعت أسعار 10 أسهم، فيما ظلت 6 أسهم عند الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي المالي، أنهى المؤشر العام للسوق جلسة تعاملات أمس، على ارتفاع، بلغت نسبته 0.74% ليغلق عند مستوى 3420 نقطة، رابحاً 25 نقطة عن الإغلاق السابق، بقيمة تداولات تجاوزت الـ342.7 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 250.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3304 صفقات، حيث تم التعامل على أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفع منها 21 سهماً، وتراجعت أسعار 11 سهماً، فيما ظلت أسعار 5 أسهم عند الإغلاق السابق.