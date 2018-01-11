5 إماراتيين يديرون مباراة السعودية والأردن

دبي (الاتحاد)

شارك خمسة من الكفاءات الإماراتية، في إدارة وتنظيم وتحليل مباراة السعودية والأردن في نهائيات كأس آسيا 2018 تحت 23 المقامة بالصين، وضمت القائمة محمد الحتاوي وحمد المزروعي مسؤول أمن وسلامة الاستاد، والمحلل الفني عبد الله حسن إلى جانب الحكمين الدوليين محمد عبد الله ومحمد أحمد.

من جانبهم، رفع أبناء الإمارات الخمسة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، وجميع القائمين على الكرة الإماراتية، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بهذا التمثيل الذي يعتبر تأكيداً على كفاءة أبناء الوطن، وقدرتهم على تمثيله بأفضل صورة في كل المحافل الدولية.