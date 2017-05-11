«كارفـور» تدعم المستهلكـين بـ 30 مليون درهم في رمضان

فهد الأميري (دبي)

أعلن ميجيل بوفيدانو، المدير التنفيذي الإقليمي للإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة عن مبادرة حول المخزون الغذائي الكبير الذي سيتم توفيره خلال شهر رمضان الكريم للمستهلكين، قائلا: «سيدعم» كارفور«المستهلكين بـ 30 مليون درهم خلال شهر رمضان أي بزيادة 100% عن الدعم الذي قدم العام الماضي وبلغ 15 مليون درهم، من خلال منافذنا وعددها 66 منفذاً في الدولة، ويبلغ عدد السلع المدعومة 2700 منتج، بخصومات تتراوح ما بين 30% إلى 50%».

وأضاف في مؤتمر صحفي أمس: «يبلغ حجم المخزون من الأرز في المخازن 40 طنا، كما سيتم توفير 50 ألف سلة رمضانية من«كارفور» للمستهلكين، وسنطلق حملتين ترويجيتين للسلع والمنتجات خلال شهر رمضان الكريم».

وكانت ماجد الفطيم أعلنت أمس إطلاق العروض الخاصة بشهر رمضان، والتي بدأت فعليا من 4 مايو، وجاء الإعلان خلال زيارة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى متجر كارفور هيبر ماركت سيتي سنتر في سيتي سنتر مردف.

وأطلقت «كارفور» مجموعة متنوعة من العروض الخاصة والخصومات عبر متاجرها في الإمارات، كما سوف يتم تثبيت أسعار 175سلعة استهلاكية حتى نهاية العام، وإضافة إلى ذلك قامت«كارفور» بجلب المزيد من العروض الرمضانية لعملائها للاستمتاع بخصومات تصل حتى 50%، على سلع محددة في متاجرها في الإمارات، وتقدر قيمة الخصومات والعروض بحوالي 30 مليون درهم.

وتشمل حملة «كارفور» الترويجية الخاصة بشهر رمضان عروضا يومية على سلع غذائية وغيرها، وتعليقا على هذه الحملة قال ميغيل بوفيدانو: «تسعى «كارفور» إلى إثراء تجربة عملائها وتلبية احتياجاتهم من خلال توفير سلع تنافسية خلال الشهر الكريم، وإضافة إلى ذلك ستقدم «كارفور» السلع المخصصة للعائلة مع سلال غذائية بقيمة ما بين 100 درهم و200 درهم و300 درهم. ويشهد شهر رمضان نموا في الطلب على التنوع وعلى الكميات المستهلكة، وهدفنا أن نلبي هذه الاحتياجات المتنامية لعملائنا».