«مواصفات»: شهادة المطابقة شرط لترخيص السيارات المعدلة

يوسف العربي (دبي)

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بدء تطبيق اللائحة الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات المعدلة على مستوى الدولة، منتصف شهر يونيو المقبل.

وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في مؤتمر صحفي أمس: «إن اللائحة الجديدة تنظم سوق السيارات المعدلة، وتساهم في زيادة مؤشرات السلامة والأمان على الطرق في الدولة».

وأوضح أن لائحة النظام الجديد للمركبات المعدلة تتضمن اشتراطات فنية، ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية، بإجراء تعديلات على المركبات»، موضحاً أن إعداد هذا النظام الإماراتي المتطور تم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتعديل المركبات، وبالتنسيق مع جهات محلية مختلفة، شملت وزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة.

وقال معاليه: «إن النظام الجديد يحدد اشتراطات السلامة للسيارات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل، مثل طول وارتفاع المركبة المعدلة، والشروط التي ينبغي اتباعها عند إجراء تعديل في أنظمة التبريد والعادم، وزيادة قوة وعزم المركبة، أو إجراء تغييرات في مظهرها الخارجي».