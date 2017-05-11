«الاتحـاد للطيـران» تفوز بثلاث من جوائز «معهد تشارترد للتوريد والمشتريات»

أبوظبي (الاتحاد)
حصل فريق المشتريات وإدارة التوريد في مجموعة الاتحاد للطيران على «جائزة الفائز العام» ضمن حفل جوائز معهد تشارترد (المعهد القانوني) للتوريد والمشتريات في الشرق الأوسط، حاصداً ثلاث جوائز من بينها الجائزة المرموقة «فريق المشتريات والتوريد للعام» في منطقة الشرق الأوسط.
تمّ الإعلان عن الجوائز مؤخراً، بعد ختام مؤتمر معهد تشارترد للتوريد والمشتريات للشرق الأوسط. وإلى جانب جائزة «فريق العام»، فازت الشركة بجائزة «أفضل مساهمة لسمعة المهنة»، و«جائزة أفضل مشروع مشتريات دولي».
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وقال عادل الملا، نائب الرئيس لشؤون المشتريات والتوريد في مجموعة الاتحاد للطيران: «إنني سعيد وفخور بأداء فريق الاتحاد للطيران وبإنجازاته التي تمكنت مجدداً من الفوز بالتقدير على أعلى مستوى في مجال المشتريات في منطقة الشرق الأوسط».
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وخلال عام 2017، سيستمر الفريق في التركيز على اتخاذ خطوات كبيرة في مجال كفاءة إجراءات الأعمال وخلق القيمة وتطوير الموارد وتحسين التكاليف».