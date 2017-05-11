يوسف العربي (دبي)

يبلغ حجم الأعمال اللوجستية المتوقعة لمعرض إكسبو 2020 نحو 900 طن يومياً، حسب تقديرات مرجان فريدوني نائب رئيس الإرث لدى «إكسبو 2020 دبي».

وقالت فريدوني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن اختيار شركة يو بي إس «UPS» لتنفيذ العمليات اللوجستية في معرض إكسبو 2020 العالمي: «إن هذا الاختيار تم بناء على الخبرات المتراكمة للشركة العالمية والتي تمتد إلى نحو 100 عام».

وأضافت أن شركة يو بي إس العالمية ستقوم بتوفير مساحات تخزين تتجاوز 27 ألف متر مربع، بما يساوي مساحة أربعة ملاعب كرة قدم إضافة إلى فريق عمل مكون من 1000 موظف أثناء المعرض، مشيرةً

إلى أن فريق العمل يعتمد على الخبرة المكتسبة من عمل الشركة كشركة لوجستية راعية في دورة الألعاب الأوليمبية التي عُقدت عام 2012 في لندن ودورة الألعاب الأوليمبية التي عُقدت عام 2008 في بكين.