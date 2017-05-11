«موانئ دبي العالمية» تباشر تطوير ميناء بربرة

دبي (الاتحاد)

تسلمت «موانئ دبي العالمية» رسمياً أمس ، إدارة ميناء بربرة في جمهورية أرض الصومال في احتفال، إيذاناً ببدء تطبيق عقد امتياز إدارة وتطوير الميناء، بحضور كل من فخامة أحمد محمد محمود رئيس جمهورية أرض الصومال، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، وعدد من المسؤولين الرفيعي المستوى من الجانبين.

وكانت «موانئ دبي العالمية» قد فازت العام الماضي بعقد امتياز لمدة 30 عاماً مع تمديد تلقائي لمدة 10 أعوام أخرى لإدارة وتطوير مشروع ميناء متعدد الاستخدامات في بربرة في جمهورية أرض الصومال يوفر نقطة نفاذ جديدة إلى البحر الأحمر، ويتكامل مع عمليات ميناء جيبوتي التابع لـ«موانئ دبي العالمية» في القرن الأفريقي. وقد دخل العقد حيز التطبيق منذ الثاني من مارس الماضي، مسجلاً انطلاق مرحلة جديدة من التنمية في البلاد.

وقامت «موانئ دبي العالمية» بتأسيس مشروع مشترك لإدارة ميناء بربرة والاستثمار فيه بالشراكة مع حكومة جمهورية أرض الصومال. وسيتضمن الاستثمار الذي قد يصل إلى 442 مليون دولار على مرحلتين الأولى تشمل بناء رصيف ميناء بطول 400 متر وتوسعة ساحة حاويات تمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، إلى جانب تطوير منطقة حرة تهدف إلى تأسيس مركز تجاري إقليمي. ويكمّل ميناء بربرة شبكة «موانئ دبي العالمية» في شرق أفريقيا من خلال إنشاء بوابة جديدة عميقة المياه لتجارة جمهورية أرض الصومال العالمية، ويتمتع بمزايا عديدة منها بنية تحتية عالمية المستوى لميناء عميق المياه وتوفير خدمات في الميناء، مع إمكانية التوسع على المدى الطويل بمساحة امتياز تبلغ 4.25 كيلومتر مربع وأكثر من 11 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الإضافية المتوافرة لمنطقة حرة محتملة.

وقال سلطان أحمد بن سليم: «يشكل هذا الأمر جزءاً من رؤية «موانئ دبي العالمية» للعمل كمحفز للتجارة العالمية وتسهيل النمو عبر تمكين الدول الأفريقية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي. نتطلع إلى توظيف خبراتنا العالمية في تطوير وتشغيل المحطات البحرية والبرية والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية».

وأضاف: «إن الاستثمار في ميناء المياه العميقة الطبيعي هذا وفي المنطقة الحرة سيشكل عاملاً محفزاً لنمو البلاد واقتصاد المنطقة ككل».

ومن جهته، قال فخامة أحمد محمد محمود رئيس جمهورية أرض الصومال: «سيعزز استثمار ’موانئ دبي العالمية‘ في ميناء بربرة العلاقات التاريخية التي تعود لقرون بين جمهورية أرض الصومال ودولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الاستثمار سيعزز الموقف التجاري وأهمية ميناء بربرة في الممر المائي للبحر الأحمر (الشرق الأوسط وأفريقيا)».

وقال إبراهيم الحمادي، المدير التنفيذي لمحطة «موانئ دبي العالمية – بربرة»: «نحن نقوم بتشغيل الميناء منذ مطلع شهر مارس الماضي، ولمسنا ودّاً واجتهاداً كبيرين من قبل سكان بربرة. ويسعدني هنا أن أشكر طواقم عمل ’موانئ دبي العالمية – بربرة‘ على دعمهم وحماسهم، وذلك مع انطلاقة رحلتنا الرامية إلى إيصال ميناء بربرة إلى مستويات عالمية».

واحتفظت الشركة منذ بدء العمل في مطلع مارس بجميع الموظفين الدائمين البالغ عددهم 713 موظفاً.