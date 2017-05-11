«مجموعة طيران الإمارات» تتجاوز المستجدات العالميـة بأرباح 2.5 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة طيران الإمارات أرباحاً صافية بلغت 2.5 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، بتراجع نسبته 70% عن الأرباح القياسية التي حققتها في السنة المالية السابقة، وفقاً للتقرير السنوي 2016/&rlm&rlm&rlm 2017، الذي أكد نجاح المجموعة في مواصلة تحقيق الأرباح للسنة الـ29 على التوالي، على الرغم من الاضطرابات والتحديات وضغوط المنافسة التي شهدتها صناعة الطيران والسفر على امتداد العام، وحالات عدم الاستقرار في العديد من الأسواق، وتأثيراتها على حركة السفر والطلب عليه.

ووفقاً للتقرير سجلت طيران الإمارات أرباحاً صافية بلغت 1.3 مليار درهم، بتراجع قدره 82% عن السنة المالية الماضية، فيما سجلت شركة دناتا أعلى أرباح في تاريخها، بلغت 1.2 مليار درهم.

وحسب النتائج وصلت عائدات المجموعة إلى 94.7 مليار درهم، بنمو 2% عن نتائج السنة السابقة، وسجلت الأرصدة النقدية للمجموعة انخفاضاً بنسبة 19%، حيث بلغت 19.1 مليار درهم.

وقالت المجموعة أمس: «إن في ظل بيئة الأعمال الراهنة، وسعياً إلى دعم خطط الاستثمار المستقبلية للمجموعة، لن يتم توزيع أي أرباح إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خلال عامي 2016-2017».